В зерновом союзе отказались подтверждать приостановку импорта пшеницы в Турцию

Российский зерновой союз (РЗС) пока не получал официальной информации об остановке поставок в Турцию зерновых из России ни от своих членов, ни от турецкой стороны. С таким заявлением в пятницу, 17 марта, выступил глава РЗС Аркадий Злочевский, сообщает РИА Новости.

Между тем Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) в четверг обратилась к главе Минсельхоза Александру Ткачеву с просьбой принять меры для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию.

О том, что Анкара с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе из России, накануне сообщил директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, в результате пошлина на российскую пшеницу составит 130 процентов. «При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть», — подчеркнул Рылько.

В свою очередь, директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что действия Анкары могут негативно отразиться на экспорте. По его словам, за июль 2016 года — февраль 2017 года Турция импортировала почти 2 миллиона тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта.

В декабре 2015 года, после того, как Москва ввела экономические санкции в отношении Анкары, ставшие ответом на сбитый 24 ноября турецкой авиацией российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии, появилась информация о том, что Турция может принять ответные санкции в отношении экспорта зерна из России. Следствием этих слухов стало падение стоимости российской пшеницы в портах азовского бассейна со 176 до 165 долларов за тонну.