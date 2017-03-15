ГАЗ возобновит производство автомобилей в Турции

Группа ГАЗ планирует в 2017 году возобновить производство в Турции и реализовать в этой стране около 500 автомобилей. Об этом в среду, 15 марта, в кулуарах Российского автомобильного форума заявил президент компании Вадим Сорокин, сообщает ТАСС.

Во время кризиса в политических отношениях между Москвой и Анкарой бизнес был заторможен, отметил глава группы ГАЗ. «Сейчас мы активизируем его обратно, отправляем туда уже людей и восстанавливаем полный цикл производства машин. Также будем расширять линейку производимых автомобилей», — подчеркнул Сорокин.

По его словам, расширенная линейка будет включать и автомобили с цельнометаллическим кузовом. До этого компания изготавливала в Турции только бортовые машины (с 2013 года ГАЗ и турецкая Mersa Otomativ собирают на территории Турции автомобили «Газель»).

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О планах нарастить экспортные поставки российских автомобилей в октябре 2016 года рассказал гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков. По его словам, в 2017-м может быть экспортировано около 105-110 тысяч машин, а в дальнейшем эта цифра вырастет до 250-300 тысяч.

Стратегия развития группы ГАЗ предусматривает увеличение экспортной доли до 50 процентов к 2020 году, аналогичные программы разработаны Ульяновским автозаводом (УАЗ, входит в Sollers), «КамАЗом» и «АвтоВАЗом».

Группа ГАЗ — российская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде. Группа объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. ГАЗ выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

