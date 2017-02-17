УАЗ запланировал удвоить поставки машин за рубеж

Ульяновский автозавод планирует вдвое увеличить поставки автомобилей на экспорт в 2017 году. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на генерального директора предприятия Вадима Швецова.

По его словам, марка вернулась в страны Латинской Америки, на очереди рынки Китая и Вьетнама. В настоящее время ведутся работы над праворульной версией УАЗа, чтобы поставлять автомобиль в Индонезию.

В 2016 году предприятие продало за рубеж 3467 автомобилей, что на 29 процентов меньше, чем годом ранее. При этом УАЗ смог значительно расширить географию поставок — машины продаются в Мексике, Перу, Эквадоре, Гаити, Парагвайе и Боливиии.

17 октября гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков, предрек удвоение экспортных поставок отечественных машин. Фрадков заявил, что большой потенциал для экспорта автомобилей — в странах АСЕАН, Латинской Америки. Эти направления в качестве перспективных называют представители УАЗа и группы ГАЗ.