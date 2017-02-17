Спрос на Lada в Европе взлетел в январе

Экспорт автомобилей Lada в страны Евросоюза по итогам января 2017 года вырос на 67 процентов, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

За первый месяц текущего года в странах ЕС был продан 281 автомобиль Волжского завода.

Отмечается, что несмотря на небольшой объем продаж, российская марка не является аутсайдером. Эксперты «Автостата» указывают, что, в частности, у американского Chevrolet показатели продаж в январе еще ниже — всего 99 автомобилей, что на 40 процентов ниже, чем в январе 2016 года.

В 2016 году экспорт Lada упал на почти на 45 процентов в сравнении с позапрошлым годом, до 17,3 тысячи автомобилей. По словам исполнительного вице-президента автоконцерна Штефана Мауэрера, значительное уменьшение поставок машин за границу связано с обвалом продаж на основном экспортном рынке Волжского автозавода — в Казахстане (на него приходится до 80 процентов экспорта).

Статистика АСЕА включена в раздел о реализации автомобилей в ЕС концерном Renault, который является основным акционером «АвтоВАЗа» вместе с японской корпорацией Nissan (доля совместного предприятия Ростеха и Renault-Nissan в уставном капитале предприятия составляет около 65 процентов).

