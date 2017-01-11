«АвтоВАЗ» вернул заложенные автомобили на 1,3 миллиарда рублей

«АвтоВАЗ» в конце декабря 2016-го вывел из залога автомобили на 1,33 миллиарда рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.

Машины были заложены в Росбанке в середине мая 2016 года. «Причина прекращения залога — полное исполнение обязательств по кредитному договору от 31 августа 2015 года», — поясняется в реестре.

В октябре 2016 года сообщалось, что «АвтоВАЗ» в третьем квартале сумел сократить убытки на 63 процента и получил выручку в объеме 130,5 миллиарда рублей.

В прошлом году акционеры предприятия — госкорпорация «Ростех» и альянс Renault-Nissan — пришли к выводу о необходимости финансового оздоровления «АвтоВАЗа», поскольку убыток производителя автомобилей по итогам 2015 года превысил 73 миллиарда рублей, увеличившись в три раза к 2014 году.

В октябре прошлого года акционеры одобрили увеличение уставного капитала «АтоВАЗа» на 3,3 миллиарда рублей. Всего в рамках дополнительной эмиссии акций планируется привлечь около 85 миллиардов рублей.

В первом этапе выпуска ценных бумаг принял участие концерн Renault и кипрская компания Renaissance Securities. Во втором этапе будет участвовать «Ростех». Доля совместного предприятия Ростеха и Renault-Nissan в уставном капитале «АвтоВАЗа» после первого этапа допэмисии составила около 65 процентов акций. По результатам второго этапа акционеры рассчитывают довести ее до 95 процентов.

