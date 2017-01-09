«АвтоВАЗ» повысил цены

Волжский автозавод в начале января поднял цены на ряд моделей. Об этом свидетельствуют прайс-листы, опубликованные на сайте автопроизводителя.

Стоимость флагманской модели Lada Vesta выросла на 3,2 процента. Модель Granta подорожала на 1,6 процента. Предыдущее подорожание произошло в мае 2016 года. Оно затронуло седан Lada Vesta и кроссовер Xray. Машины выросли в цене на четыре-пять процентов в зависимости от комплектации.

6 декабря аргунский завод «Чеченавто» заявил о готовности увеличить выпуск автомобилей Lada в 2017 году. По словам генерального директора предприятия Сайда-Хусайна Таймасханова, в этом году «Чеченавто» планирует выпустить 6700 автомобилей. В будущем году предприятие готово увеличить объем выпуска до 12 тысяч машин в случае, если будет достигнута договоренность с «АвтоВАЗом».

