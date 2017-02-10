Президент «АвтоВАЗа» нашел виновных в потере 10 тысяч автомобилей

«АвтоВАЗ» не смог выпустить и продать около 10 тысяч автомобилей из-за проблем с поставщиками. Об этом на пресс-конференции рассказал президент компании Николя Мор, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас в третьем и четвертом квартале были некоторые трудности с поставщиками. В результате мы потеряли около 10 тысяч автомобилей в производстве и продажах. Если бы таких проблем не было, мы могли бы завершить год с результатом в 420 тысяч машин», — отметил президент «АвтоВАЗа».

Мор также уточнил, что по итогам 2016 года группа «АвтоВАЗ» выпустила 408 тысяч автомобилей, включая модели альянса Renault Nissan.

10 февраля вице-президент компании по финансам Штефан Мауэр рассказал, что «АвтоВАЗ» по итогам 2016 года снизил чистый убыток до 44,8 миллиарда рублей против 73,9 миллиарда годом ранее. При этом выручка производителя выросла на 4,8 процента, достигнув почти 185 миллиардов рублей. Операционный убыток группы «АвтоВАЗ» до обесценения затрат на реструктуризацию в прошлом году составил 15,6 миллиарда рублей, что почти на 37 процентов меньше, чем в 2015-м.