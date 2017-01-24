«АвтоВАЗ» продолжит поставку машин на Украину

«УкрАвтоВАЗ», официальный импортер Волжского автозавода, опроверг информацию о прекращении поставок российских автомобилей на Украину в текущем году. Об этом во вторник, 24 января, сообщает «Интерфакс-Украина».

Однако модельный ряд автомобилей был сокращен из-за отмены режима свободной торговли с Россией и введения антисубсидиционных пошлин. В настоящее время бренд Lada представлен на Украине внедорожником 4Х4 и универсалом Largus.

По оценке информационно-аналитической группы Auto-Сonsulting, в 2016 году бренд Lada увеличил свою долю на украинском рынке с 2,1 до 2,3 процента. Всего было продано 1,5 тысячи автомобилей.

17 января стало известно, что продажи Lada Granta в Германии выросли втрое – было реализовано 569 автомобилей. При этом продажи автомобилей марки Lada на немецком рынке в целом выросли на 43 процента, до 1686 автомобилей.