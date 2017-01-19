«АвтоВАЗ» увеличит экспорт в Германию за счет Lada Vesta

«АвтоВАЗ» намерен наладить экспорт автомобилей Lada Vesta в Германию. Об этом сообщил исполнительный вице-президент автоконцерна Ян Птачек, передает Rambler News Service.

«У нас в Германии уже есть партнер, который уже продает другие модели и c помощью Lada Vesta мы расширим имеющиеся поставки», — сказал он.

Топ-менеджер подтвердил озвученные ранее планы об увеличении экспорта по итогам 2017 года в 1,5 раза. «В 2016 году на экспорт было отправлено 20 тысяч автомобилей. На этот год в планах на 50 процентов увеличить [экспортные продажи]», — отметил он. Птачек при этом уточнил, что приоритет в экспорте будет отдаваться странам СНГ.

В январе текущего года сообщалось, что по итогам 2016-го продажи модели Lada Granta в Германии выросли втрое, до 569 штук. При этом реализация автомобилей тольяттинского автоконцерна на немецком рынке в целом увеличилась на 43 процента, до 1686 автомобилей. Большая часть продаж пришлась на внедорожник Lada 4х4 — за год было реализовано 1109 единиц. Помимо Granta и Lada 4х4 в Германию экспортируется Kalina.

На фоне значительного спада на российском авторынке, который продолжается на протяжении последних лет и значительной девальвации рубля в 2014-2015 годах, отечественные заводы переориентируются на экспорт. О планах продолжить увеличивать поставки за рубеж в прошлом году заявляли «КамАЗ», УАЗ и другие отечественные автозаводы.