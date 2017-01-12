Российский авторынок замедлил падение в три раза

Российский автомобильный рынок в 2016 году сократился на 11 процентов по отношению к 2015-му. Всего было продано 1,4 миллиона машин, что на 176 тысяч меньше, чем годом ранее. По сравнению с 2015 годом падение замедлилось втрое. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, рынок находится «в процессе поиска финального дна». Ассоциация европейского бизнеса выражает надежду, что в 2017 году закончится четырехлетний цикл падения. «Ожидается, что общий объем рынка достигнет 1,48 миллиона автомобилей, что на 4 процента больше, чем в 2016 году», — пояснил Шрайбер.

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В декабре было продано около 146 тысяч машин, что на 0,9 процентов меньше, чем в декабре 2015 года. В ноябре прошлого года отечественный авторынок вырос на 0,6 процента. Положительная динамика зафиксирована впервые с декабря 2014 года.

7 декабря стало известно о том, что господдержка российского авторынка продолжится с января 2017 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.