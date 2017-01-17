Продажи Lada Granta в Германии выросли втрое

Автодилеры в Германии продали по итогам 2016 года 569 автомобилей Lada Granta — втрое больше позапрошлогоднего, сообщает портал Wroom.ru со ссылкой на данные немецкой организации Kraftfahrt-Bundesamt.

При этом продажи автомобилей марки Lada на немецком рынке в целом выросли на 43 процента, до 1686 автомобилей. Издание отмечает, что большая часть продаж пришлась на внедорожник Lada 4х4 — за год было реализовано 1109 единиц.

Тольяттинский завод реализует в Германии Lada Granta, Lada Kalina и внедорожники 4х4. Цена самой дешевой Granta с восьмиклапанным мотором в этой стране начинается от семи тысяч евро (около 440 тысяч рублей).

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В прошлом году продажи автомобилей в Германии выросли на пять процентов, до 3,35 миллиона штук.

На фоне значительного спада на российском авторынке, который продолжается на протяжении последних лет, отечественные заводы переориентируются на экспорт. В частности, в 2017 году «АвтоВАЗ» планирует увеличить долю экспорта на 50 процентов, говорил ранее президент компании Николя Мор. Кроме того, тольяттинский холдинг собирается открывать собственные сборочные производства в перспективных для сбыта странах (например, Иране). Ульяновский автозавод начал наращивать экспорт еще в 2015-м, а за прошлый год сумел нарастить долю экспортных продаж с 9 до 11 процентов. Серьезные усилия для наращивания экспорта предпринимает «КамАЗ».