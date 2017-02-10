«АвтоВАЗ» снизил убытки благодаря методу Монозукури

«АвтоВАЗ» по итогам 2016 года снизил чистый убыток до 44,8 миллиарда рублей против 73,9 миллиарда годом ранее. Об этом на пресс-конференции рассказал исполнительный вице-президент компании по финансам Штефан Мауэр, передает корреспондент «Ленты.ру».

При этом выручка производителя выросла на 4,8 процента, достигнув почти 185 миллиардов рублей. Операционный убыток группы «АвтоВАЗ» до обесценения затрат на реструктуризацию в прошлом году составил 15,6 миллиарда рублей, что почти на 37 процентов меньше, чем в 2015-м.

Топ-менеджер пояснил, что положительная динамика достигнута за счет снижения административных расходов, оптимизации площадей в Тольятти, уменьшения расходов на закупку комплектующих вследствие локализации производства, а также применению метода Монозукури — японского подхода к оптимизации затрат, в котором принимают участие и производители, и поставщики.

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор подчеркнул, что значительная часть убытков за прошлый год является так называемыми «бумажными убытками» и связаны с переоценкой активов. Он также подтвердил планы предприятия по выходу на безубыточность по итогам 2018 года. Доля «АвтоВАЗа» на российском рынке в 2016 году достигла 20,1 процента.