«АвтоВАЗ» задумался о Lada с гибридным двигателем

Автомобили Lada могут оснастить дизельными или гибридными двигателями — это один из вариантов, который прорабатывает «АвтоВАЗ» для поставок отечественных машин за границу после 2020 года. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал президент компании Николя Мор.

Он напомнил, что через пять лет в Евросоюзе вступят в силу новые экологические нормы, ужесточающие требования к допустимому уровню вредных веществ в выхлопе. «С двигателями, установленными сегодня на Lada, трудно будет их соблюдать. Выхода всего два — дизельный либо гибридный двигатель», — сказал он. Глава «АвтоВАЗа» добавил, что даже несмотря на негативное влияние дизельного скандала с Volkswagen, дизельные силовые установки «остаются очень хорошей технологией».

«Мы прорабатываем разные варианты для того, чтобы соответствовать европейским экологическим нормам. Однако окончательного решения еще нет», — добавил он. При этом топ-менеджер напомнил, что экологический стандарт Евро-7 начнет действовать в ЕС уже в 2022-2023 годах.

10 февраля «АвтоВАЗ» раскрыл финансовые результаты за прошлый год. Производитель снизил чистый убыток до 44,8 миллиарда рублей против 73,9 миллиарда годом ранее, то есть на 39 процентов. Выручка холдинга выросла на 4,8 процента, достигнув почти 185 миллиардов рублей. При этом экспорт упал почти на 45 процентов, до 17,3 тысячи автомобилей. Значительное уменьшение поставок машин за границу было связано с обвалом продаж на основном экспортном рынке Волжского автозавода — в Казахстане после введения Астаной утилизационного сбора на иномарки.

Полный текст интервью с президентом «АвтоВАЗа» будет опубликован во вторник, 14 февраля.