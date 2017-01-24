Volkswagen выплатит автодилерам в США 1,7 миллиарда долларов за «дизельгейт»

Суд в Сан-Франциско утвердил выплаты дилерам Volkswagen в Соединенных Штатах в сумме 1,67 миллиарда долларов в рамках дизельного скандала, пишет International Business Times.

Компенсации получат 644 компании, торгующие автомобилями. В среднем каждой из них автопроизводитель заплатит около 1,85 миллиона долларов. Выплаты должны покрыть потери дилеров из-за невозможности продавать машины, а также репутационный ущерб.

В январе 2017 года Volkswagen предварительно согласовал с властями США сумму штрафа, который готов заплатить в рамках урегулирования дизельного скандала. Проект документа об урегулировании претензий с американскими министерством юстиции и Таможенно-пограничной службой включает в себя уголовные и гражданские штрафы на сумму 4,3 миллиарда долларов.

В октябре прошлого года сообщалось, что общая сумма компенсации автовладельцам и властям США, которую придется заплатить Volkswagen, составит 14,7 миллиарда долларов.

Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen, сообщив о концентрации углекислого газа в выхлопе, которая в некоторых случаях в 40 раз превышала допустимые значения. Позднее выяснилось, что более 11 миллионов автомобилей немецкого концерна были оснащены специальным программным обеспечением, обманывающим измерительное оборудование во время тестов на соответствие экологическим стандартам.

Обнародование этих данных привело к негативным последствиям для компании — смене ряда топ-менеджеров, отзывам автомобилей и судебным претензиям со стороны автовладельцев и властей в США и других странах. Скандал получил название «дизельгейт» — по аналогии с «Уотергейтом», политическим кризисом, закончившимся отставкой Ричарда Никсона с поста президента США.