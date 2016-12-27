В России отзовут пять тысяч автомобилей Volkswagen

Росстандарт согласовал программу отзыва 4481 автомобиля производства концерна Volkswagen. Информация о добровольном отзыве транспортных средств марки Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, реализованных с 2013 года по 2016 год, размещена 27 декабря на сайте ведомства.

Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы.

Дилеры Volkswagen уведомят владельцев автомобилей о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

В апреле сообщалось о том, что немецкие автопроизводители Volkswagen AG и Daimler AG отзывают 630 тысяч дизельных автомобилей Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen и Opel. Доработке подлежит модуль контроля токсичности выхлопа, отключающийся при определенных температурах двигателя.

В сентябре 2015 года Управление по защите окружающей среды (EPA) США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen с двигателями 2.0 TDI. Оказалось, что концентрация углекислого газа в выхлопе в 40 раз превышает разрешенное значение. Более 11 миллионов автомобилей были оснащены специальным программным обеспечением, обманывающим измерительное оборудование во время тестов на соответствие экологическим стандартам.