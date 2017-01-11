Volkswagen согласовал с властями США сумму штрафа за «дизельгейт»

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen предварительно согласовал с властями США сумму штрафа, который готов заплатить в рамках урегулирования дизельного скандала. Об этом сообщает в среду, 11 января, РИА Новости со ссылкой на данные компании.

Как отмечается, согласован проект документа об урегулировании претензий с американскими министерством юстиции и Таможенно-пограничной службой. Он включает в себя «уголовные и гражданские штрафы в общей сумме 4,3 миллиарда долларов».

В рамках данного соглашения Volkswagen признал вину по некоторым положениям уголовного законодательства США и изложил обстоятельства дела, на основе которого будут взысканы штрафы. Документ еще предстоит одобрить правлению и совету директоров концерна.

Компания также отмечает, что невозможно определить конкретное влияние выплат на финансовые результаты за 2016-й.

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В октябре прошлого года сообщалось, что общая сумма компенсации автовладельцам и властям США, которую придется заплатить Volkswagen, составит 14,7 миллиарда долларов.

Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen с двигателями 2.0 TDI. Оказалось, что концентрация углекислого газа в выхлопе в 40 раз превышает разрешенное значение. Более 11 миллионов автомобилей были оснащены специальным программным обеспечением, обманывающим измерительное оборудование во время тестов на соответствие экологическим стандартам.

Обнародование этих данных привело к негативным последствиям для компании — смене ряда топ-менеджеров, отзывам автомобилей и судебным претензиям со стороны автовладельцев и властей в США и других странах. Скандал получил название «дизельгейт» — по аналогии с «Уотергейтом», политическим кризисом, закончившимся отставкой Ричарда Никсона с поста президента США.