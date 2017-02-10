Экспорт Lada упал почти вполовину

Объем экспорта автомобилей Lada упал в 2016 году на 44,9 процента в сравнении с позапрошлым годом, до 17,3 тысячи автомобилей. Об этом сообщается в презентации «АвтоВАЗа», имеющейся у «Ленты.ру».

По словам исполнительного вице-президента автоконцерна Штефана Мауэрера, значительное уменьшение поставок машин за границу связано с обвалом продаж на основном экспортном рынке Волжского автозавода — в Казахстане (на него приходится до 80 процентов экспорта). Спрос обрушился после введения Астаной утилизационного сбора на поставляемые в страну иномарки.

Выручка автопроизводителя от экспортных продаж снизилась на 3,8 миллиарда рублей.

При этом президент «АвтоВАЗа» Николя Мор подтвердил планы компании по восстановлению экспорта, в краткосрочной перспективе он должен вырасти на 50 процентов. Он, в частности, напомнил о скором начале продаж Lada Vesta в Германии. Но подчеркнул, что «АвтоВАЗ» сосредоточится на традиционных рынках СНГ, а европейский рассматривает «с точки зрения улучшения имиджа».