Турция понадеялась на пять миллионов российских туристов в 2017 году

Турецкие власти надеются принять до пяти миллионов путешественников из России в текущем году. Об этом на пресс-конференции в Москве в среду, 15 марта, рассказал замминистра культуры и туризма страны Хусейн Яйман, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Чиновник сообщил, что обсудил с главой Ростуризма Олегом Сафоновым возможность запуска по Черному морю круизов из России. Кроме того, в ходе встречи был затронут и вопрос посещения турецкими гражданами чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Яйман также сообщил, что в Турции заработала горячая линия для российских туристов. Путешественники могут задать вопросы, позвонив по номеру 179.

Присутствующий на пресс-конференции президент турецкой Ассоциации отельеров Тимур Бейндж пообещал, что цены на гостиницы в предстоящем летнем сезоне останутся на прежнем уровне и даже будут снижены в ряде объектов размещения.

Ранее в среду стало известно, что россияне приобрели почти 27 тысяч пакетных туров в турецкую Анталью за первые два месяца текущего года.