Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 750 процентов

Количество запросов россиян в «Яндексе» на путевки в Турцию выросло в феврале почти на 750 процентов в сравнении с тем же месяцем 2016 года. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кроме того, в сравнении с январем данный параметр увеличился примерно на 84 процента. Турция также стала лидером по общему количеству запросов на отдых в феврале текущего года.

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Вторым наиболее популярным туристическим направлением в последнем месяце зимы оказался Таиланд. Количество запросов по отношению к февралю 2016 года выросло на 36 процентов, к январю 2017-го — упало на 13,5 процента.

Египет замкнул тройку лидеров. Несмотря на приостановку авиасообщения между Россией и Арабской Республикой, интерес туристов к этому направлению вырос на 54 процента в сравнении с первым месяцем текущего года.

Четвертое место досталось Греции, пятое — Кипру. В топ-10 популярных у россиян стран также вошли Италия, Вьетнам, Индия, Испания и Китай. Туры по России попали на 11-ю позицию.

Ранее в пятницу стало известно, что Турция оказалась наиболее востребованным у россиян направлением отдыха на майские праздники. Кроме того, эта страна лидирует на этапе раннего бронирования путевок на лето.

