Названы три популярных у россиян направления отдыха на майские праздники

Турция возглавила список из трех наиболее популярных у россиян направлений отдыха на майские праздники. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет газета «Известия».

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К такому выводу пришли эксперты туристического сервиса «Слетать.ру», проанализировав количество поисковых запросов россиян на сайте касательно отдыха в данный период. На Турцию пришлось 32 процента запросов. На второй строчке оказался Кипр (8 процентов), на третьей — Таиланд (7,7 процента).

По данным «Слетать.ру», в аналогичном рейтинге 2016 года лидировала Греция.

На Россию в настоящее время приходится около трех процентов запросов касательно отдыха в начале мая. Но эксперты индустрии путешествий считают, что внутренние направления войдут в топ-3 ближе к самим праздникам, так как туры по стране обычно бронируют незадолго до поездки.

Этой весной россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (Праздник весны и труда), а также с 6 по 9 мая (День Победы).

Ранее в марте Ассоциация туроператоров России сообщала, что Турция сохранила лидерство на этапе раннего бронирования россиянами путевок на лето. На это направление пришлось до 50 процентов всех проданных туров.