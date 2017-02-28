Названо идеальное время для покупки авиабилетов в Европу на майские праздники

Авиабилеты в популярные у российских путешественников города Европы с вылетом в майские праздники стоит приобретать уже сейчас. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 28 февраля, рассказали представители туристического сервиса momondo.

При бронировании билетов в Европу на май в конце февраля — начале марта (примерно за 57 дней) россияне смогут сэкономить в среднем до 25 процентов от стоимости перелета в сравнении с покупкой в другое время.

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По словам специалистов, сейчас стоит покупать билеты из Москвы в Прагу, Париж, Рим, Будапешт, Амстердам, Лиссабон, Милан и Мюнхен. Кроме того, жителям Санкт-Петербурга, планирующим слетать на майские праздники в столицу Чехии, также советуют приступить к планированию путешествия.

Исключение составляет маршрут Москва — Барселона. Бронировать билеты в испанский город на начало мая лучше всего за 45 дней, то есть примерно в середине марта.

Эксперты momondo пришли к таким выводам, проанализировав 7,4 миллиарда поисковых запросов на портале по 100 наиболее востребованным направлениям перелетов.

Этой весной россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (Праздник весны и труда), а также с 6 по 9 мая (День Победы).

Ранее в феврале сервис Skyscanner сообщал, что авиабилеты на большинство рейсов в Европу и Азию лучше покупать за пять-семь месяцев до путешествия. В таком случае на перелете можно будет сэкономить до 76 процентов от его стоимости.

