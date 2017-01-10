Определено лучшее время для бронирования авиабилетов и отелей в 2017 году

Эксперты туриндустрии вычислили оптимальное время для бронирования авиабилетов и отелей по популярным у россиян направлениям отдыха в 2017 году. Об этом сообщается пресс-релизе сервиса Kayak.ru, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 10 января.

Специалисты компании определили, что билеты в европейские города лучше бронировать в среднем за три месяца до перелета. В этом случае на рейсе в Мюнхен можно сэкономить 40 процентов стоимости перелета, в Будапешт — 37 процентов, в Вену — 32 процента.

Что касается Праги, то тут билеты выгоднее всего покупать за семь месяцев до поездки. Тогда экономия будет максимальной — 49 процентов по сравнению с бронированием в другое время.

При перелетах по другим направлениям специалисты советуют заказывать билеты за два (Нью-Йорк и Бали), три (Пхукет) и пять месяцев (Бангкок и Коломбо в Шри-Ланке).

Что касается отелей, то в ряде европейских городов (Париж, Барселона, Рим, Лондон) номера лучше бронировать за один-два месяца. Гостиницу в Будапеште эксперты рекомендуют резервировать за четыре месяца до поездки, а в Мюнхене — за пять.

Кроме того, выбирать отель на Пхукете и в Дубае, по мнению экспертов, стоит за восемь-девять месяцев. Бронировать номер в Бангкоке желательно за 11 месяцев.

В ноябре сообщалось, что дешевле всего покупать авиабилеты за 56 дней до вылета.

