Эксперты определили идеальное время для покупки авиабилетов в Европу и Азию

Билеты на большинство авиарейсов в Европу и Азию лучше всего покупать за пять-семь месяцев до путешествия. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса Skyscanner, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 9 февраля.

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В таком случае на перелете можно будет сэкономить до 76 процентов от его стоимости. Эксперты компании пришли к подобному выводу, проанализировав информацию о забронированных авиабилетах за 2015-2016 годы. К примеру, при бронировании билета из Москвы в Барселону за полгода до вылета можно сэкономить порядка 14 процентов.

При этом внутренние рейсы менее предсказуемы в плане лучшего времени для планирования путешествий, отмечают специалисты.

В январе эксперты турсервиса Kayak.ru рекомендовали бронировать авиабилеты в европейские города в среднем за три месяца до перелета. В компании momondo полагают, что дешевле всего покупать билеты за 56 дней до отправления.