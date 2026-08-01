ГУ МВД подтвердило информацию о погибших в результате взрыва в Москве

ГУ МВД России подтвердило смерть трех человек в результате взрыва в Москве

ГУ МВД России по Москве подтвердило, что в результате взрыва в центре столицы есть жертвы. Сотрудников правоохранительных органов цитирует ТАСС.

Согласно офицальным данным, взрыв в здании на площади в Москве унес жизни трех человек. 15 человек пострадали. В ГУ МВД уточнили, что взрыв и возгорание случились в летнем кафе на Кудринской площади.

Ранее источники Telegram-канала «112» заявили, что на кухне ресторана Balzi Rossi взорвалось газовое оборудование. Очевидцы рассказали, что после взрыва началось возгорание

Судя по опубликованным кадрам, на Кудринской площади была оперативно организована работа МЧС России, полиции, Росгвардии и других экстренных служб.