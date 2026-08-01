Появились первые кадры с места взрыва в Москве

РЕН ТВ опубликовал кадры с места взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве

На месте взрыва в центре Москвы работают экстренные службы. Об этом можно судить по кадрам, которые опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В Москве в районе Кудринской площади организована работа органов безопасности и экстренных служб. На месте находятся сотрудники МЧС России, полиции, Росгвардии — это следует из опубликованных телеканалом роликов. Подъезд к месту происшествия оцеплен сотрудниками ЦОДД и полиции. По словам корреспондента РЕН ТВ, открытого горения с места записи кадров не видно, спасатели на руках выносят пострадавших из здания.

О взрыве в ресторане Balzi Rossi, расположенном в сталинской высотке на Кудринской площади в Москве, стало известно вечером 1 августа. Также медиа сообщили о первых погибших.