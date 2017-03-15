Российские туристы за два месяца купили десятки тысяч путевок в Анталью

Россияне приобрели почти 27 тысяч пакетных туров в Анталью за первые два месяца текущего года. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Рост по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года составил более 1,8 тысячи процентов. Таким образом, на россиян пришелся каждый четвертый проданный в турецкую провинцию тур. Лидерами по количеству путевок в Анталью в январе-феврале стали немцы, сделавшие 50 тысяч заказов. Это на 50 процентов меньше, чем год назад.

Сильнее всего упало количество бронирований туров в Анталью на французском рынке — минус 98 процентов. Путешественники из Нидерландов заказали на 69 процентов путевок меньше, чем в январе-феврале 2016 года. В целом количество пакетных туров в Анталью упало более чем на четверть в начале текущего года и составило 106 тысяч бронирований.

По данным турецких СМИ, в феврале турецкую провинцию посетили около 13 тысяч организованных российских туристов. Это более чем в 35 раз превысило результаты того же месяца 2016 года.