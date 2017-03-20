Турецкие импортеры перестали закупать российскую сельхозпродукцию

Турецкие импортеры прекратили закупать российскую кукурузу, пшеницу и подсолнечное масло. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников агентства предположил, что турецкая таможня получила инструкции не разгружать суда с российской сельскохозяйственной продукцией. Сообщается также, что 20 марта представители бизнеса, в частности компаний, производящих муку, встретятся с правительством Турции и государственным Зерновым советом.

Между тем торговое представительство России в Турции подтвердило информацию о прекращении закупок, передает РИА Новости.

16 марта директор российского Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что Анкара не выдает лицензии на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе из России.

Министерство экономики и сельского хозяйства Турции официально не подтвердило введение каких-либо ограничений на беспошлинный импорт российской пшеницы.