Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО

Турция сформировала с помощью российского сырья мощную мукомольную промышленность, нарушая правила Всемирной торговой организации. Об этом во вторник, 21 марта, заявил замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин, сообщает Rambler News Service.

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По его словам, за последние 15 лет Турция выстроила субсидированную государством мукомольную отрасль и заняла рынки арабских стран. «Мы этого не делали и поэтому продолжаем продавать зерно, а не муку», — сказал Левин, выступая на слушаниях в Госдуме.

15 марта Турция приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе и России, сообщили в российском Институте конъюнктуры аграрного рынка. Но министерства экономики и сельского хозяйства Турции официально не подтвердили введение каких-либо ограничений на беспошлинный импорт российской пшеницы.

В июле 2016 года — феврале 2017-го Турция импортировала почти два миллиона тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта.

По оценке Российского экспортного центра, в 2016 году на мировой рынок поставлено 25 миллионов тонн отечественной пшеницы, что на 14 процентов больше, чем в 2015-м.