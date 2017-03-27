Бизнес
 

Назван размер турецких пошлин на российскую сельхозпродукцию

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Минсельхоз России получил информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции, пишет газета «Известия». В частности, с 15 марта на пшеницу и кукурузу установлена пошлина в размере 130 процентов, на подсолнечное масло — 36 процентов. Пошлины на ввоз риса составляют 45 процентов, шрота подсолнечника — 13,5 процента, бобовых — 9,7 процента.

При этом минимальная таможенная стоимость подсолнечного масла должна составлять 1500 долларов за тонну. В Минсельхозе отметили, что это «невозможно при текущей цене 800 долларов за тонну».

В министерстве сельского хозяйства и сельских дел Турции от подробных комментариев воздержались.

В этой ситуации, как пишет издание, российские чиновники и бизнесмены уже ищут новые рынки сбыта в Азии, Латинской Америке и Африке.

Турция ввела пошлины на ввоз зерна из России по просьбе местных компаний, которых не устраивает запрет Москвы на импорт некоторых продуктов, в том числе помидоров. Запреты на их поставки были введены с 1 января 2016 года, после осложнения отношений.

Отношения начали восстанавливаться в середине 2016 года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес официальные извинения российской стороне за атаку на военный самолет. После этого санкции стали постепенно смягчаться. Помидоры и огурцы остаются под действием эмбарго.

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