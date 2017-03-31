Чума свиней обошлась России в десятки миллиардов рублей

Прямой ущерб российского сельского хозяйства от вспышки африканской чумы свиней (АЧС) составляет пять миллиардов рублей, сопутствующие потери исчисляются десятками миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, сообщает РИА Новости.

«Мы потеряли почти один миллион поголовья», — сказал он, выступая на итоговой коллегии Россельхознадзора. Первая вспышка АЧС в России произошла в 2007 году. Необходимо срочно принять меры по расширению полномочий Минсельхоза и наведению порядка в этой сфере, отметил Ткачев.

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По его словам, АЧС остается главной угрозой развитию свиноводства в России, за 10 лет зарегистрировано более тысячи случаев АЧС в 46 регионах страны. Более половины вспышек приходится на домашних свиней, порядка 40 процентов — на диких кабанов. «Год за годом эта болезнь охватывает новые регионы, в этом году вирус зафиксирован в Иркутской области», — добавил министр.

В январе вспышка АЧС была зарегистрирована на Украине. Из-за вируса в стране значительно сократилось производство свинины. По мнению президента Ассоциации свиноводов Украины Артура Лозы, если ситуация кардинально не изменится, то уже к лету страна может почувствовать нехватку этого вида мяса.

АЧС (африканская лихорадка, болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. По данным Россельхознадзора, погибают до 100 процентов заболевших животных. Лечение запрещено, вакцины не существует.