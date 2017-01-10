Украинским свиньям предрекли вымирание к лету 2017 года

Свинина на Украине может стать дефицитным товаром уже летом 2017 года из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом во вторник, 10 января, заявил президент Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза, сообщает ТАСС.

«Из-за заражения вирусом африканской чумы свиней Украина значительно сократила производство и экспорт свинины», — сказал Лоза. По его словам, если ситуация кардинально не изменится, то уже к лету страна может почувствовать нехватку этого вида мяса.

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В 2017 году в связи с этим украинцам придется перейти на польскую, бразильскую и канадскую свинину вместо отечественной, добавил президент ассоциации.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз — до 5,1 миллиона долларов. В 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллиона долларов. Падение объемов вывоза мяса эксперты поясняют участившимися случаями заражения АЧС, в связи с чем ряд стран отказались от закупок на Украине.

Год назад Россия ограничила ввоз свиней и свиноводческой продукции с Украины в связи с ухудшающейся эпизоотической ситуацией в стране.

АЧС (африканская лихорадка, болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. По данным Россельхознадзора, погибают до 100 процентов заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.