ЦБ подтянул официальный доллар к 57 рублям

Центробанк России повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48 копеек до 56,92 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс евро вырос на 49 копеек, до 60,57 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 58,56 рубля.

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На Московской бирже доллар к 15:05 мск поднялся на 57 копеек, до 56,97 рубля. Евро также подрос на 50 копеек, до 60,52 рубля. Нефть Brent на бирже ICE в Лондоне торгуется на уровне 55,23 доллара за баррель, что на 0,62 процента выше предыдущего закрытия.

Ранее 7 апреля цена марки Brent после ракетного удара США по Сирии подскочила почти до 56 долларов за баррель. «Нефть на фоне авиаударов по Сирии получила импульс к росту, ближайшая цель 57 долларов не выглядит уже фантастикой. На следующей неделе котировки вполне могут хотя бы протестировать данный уровень», — считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Из-за политической нестабильности риски для рубля возрастают, поэтому спрос на валюту может вырасти, отмечает Reuters. «Чтобы частично погасить его, ЦБ может постараться с помощью депозита стерилизовать избыточную ликвидность и поддержать ставки на межбанковском рынке», — сообщила агентству аналитик «Уралсиба» Ирина Лебедева

Днем ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, к концу года он достигнет 68 рублей.