ЦБ поднял официальный доллар выше 56 рублей

Банк России повысил официальный курс доллара на 7 апреля на 54 копейки, до 56,44 рубля, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс евро вырос на 39 копеек, до 60,08 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 58,08 рубля.

На Московской бирже доллар к 13:00 мск вырос на 62 копейки, до 56,44 рубля. Евро также поднялся на 29 копеек, до 60,20 рубля. Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,15 процента, до 54,42 доллара.

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По мнению замглавы Минфина Алексея Моисеева, на российском финансовом рынке появляются признаки пузыря. «Я считаю, что наш рынок сейчас является спекулятивно избыточно привлекательным», — сказал он. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что россиянам необходимо научиться жить в условиях плавающего курса рубля.

С 7 апреля по 5 мая финансовое ведомство направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 69,9 миллиарда рублей. Ежедневный объем закупок составит 3,5 миллиарда рублей. Сумма, направляемая на валютные интервенции, рассчитывается как отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от ожидаемой величины.