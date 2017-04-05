Минфин потратит 70 миллиардов рублей на апрельские валютные интервенции

С 7 апреля по 5 мая Минфин направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 69,9 миллиарда рублей. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Ежедневный объем закупок составит 3,5 миллиарда рублей. Сумма, направляемая на валютные интервенции, рассчитывается как отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от ожидаемой величины. В апреле она прогнозируется на уровне 64,5 миллиарда рублей, в марте она составила 5,4 миллиарда рублей. Таким образом получается 69,9 миллиарда рублей.

5 апреля в 12:20 мск курс доллара составлял 55,92 рубля. Он упал на 16 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

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29 марта первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев спрогнозировал, что в среднесрочной перспективе курс американской валюты поднимется до 62-63 рублей.

Тогда же главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди сказал в интервью «Ленте.ру», что среднегодовой курс доллара в 2017-м составит 62 рубля.

Валютные интервенции проводятся для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен. С 7 марта по 6 апреля на них направляется 70,5 миллиарда рублей.