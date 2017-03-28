Минфин допустил увеличение объема валютных интервенций

Минфин России в апреле продолжит покупку валюты на внутреннем рынке. При этом объемы интервенций могут быть больше, чем в марте. Об этом во вторник, 28 марта, заявил глава министерства Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем использовать наше бюджетное правило, значит, соответственно, будем выходить с покупкой валюты в рамках тех нефтегазовых доходов, которые мы получили. Так что это все продолжится», — сказал он.

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«Будем выходить обязательно. Даже думаю, что будет больше», — добавил он, отвечая на вопрос, будут ли объемы покупки валюты в апреле меньше, чем в марте.

24 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на российском валютном рынке остается стабильной. «Операции (закупки Минфином валюты на внутреннем рынке — прим. «Ленты.ру») не оказали значимого влияния на курс рубля», — сказала она.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и ЦБ проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля планируется потратить 70,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.