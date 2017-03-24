Набиуллина назвала российский валютный рынок стабильным

Ситуация на российском валютном рынке остается стабильной. Об этом в пятницу, 24 марта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Операции (закупки Минфином валюты на внутреннем рынке — прим. «Ленты.ру») не оказали значимого влияния на курс рубля», — сказала она.

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Кроме того, председатель ЦБ полагает, что средняя цена нефти в 2017 году составит около 50 долларов за баррель. «Исходя из консервативного подхода к формированию базового сценария, мы закладываем в нем снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель к концу 2017 года», — отметила Набиуллина.

По ее словам, сейчас сложно сказать, будут ли продлены договоренности по сокращению добычи нефти. «Понижательное давление на нефтяные корректировки может оказывать и рост добычи сланцевой нефти, а также возможное укрепление доллара на фоне повышения ставки ФРС США», — указала она.

Ранее 24 марта совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента годовых. Банк России сообщил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен ЦБ и Минфин проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля планируется потратить 70,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.