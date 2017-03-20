Силуанов назвал рубль переоцененным на 10 процентов

Курс рубля к доллару должен быть ниже текущего на 10-12 процентов. Это дает Минфину возможность увеличить закупки валюты сверх тех операций, которые проводятся для пополнения Резервного фонда. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Мы уже купили 500 [миллионов долларов] и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10-12 процентов, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», — сказал он.

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По его словам, до конца года существует возможность купить не менее одного миллиарда долларов. «Но не факт, что мы ею воспользуемся», — подчеркнул Силуанов. Министр добавил, что речь идет о покупках валюты сверх тех средств, которые Минфин направляет на пополнение Резервного фонда.

Также Силуанов сообщил, что Минфин улучшил прогноз роста ВВП России в 2017 году с 0,6 процента до 1,5-2 процентов. «Изначально у нас было 0,6 процента на текущий год. Наши оценки близки к тем позициям, которые высказывались министром экономики (главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным — прим. «Ленты.ру») — от полутора до двух процентов», — сказал Силуанов.

В конце января Минфин также называл курс рубля завышенным и предлагал девальвировать национальную валюту на 10 процентов.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и Банк России проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля планируется потратить 70,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.