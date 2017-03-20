Силуанову и Набиуллиной посоветовали ослабить рубль по методу Сакакибары

Минфину и Банку России следует воспользоваться японским опытом ослабления национальной валюты, который применялся при министре финансов Эйсуке Сакакибаре. Об этом в понедельник, 20 марта, в беседе с «Лентой.ру» заявил советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. Таким образом эксперт прокомментировал заявления российских финансовых властей о переоцененности рубля.

«Глава Минфина Антон Силуанов провел вербальную интервенцию, обозначив рынку направление, в котором государству желательно двигаться», — отметил Хестанов. Но, по его мнению, Министерство финансов и ЦБ непоследовательны, так как пока ограничиваются только подобными заявлениями.

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«В Японии такие интервенции весьма эффективны. В конце девяностых и начале двухтысячных японский регулятор не просто делал заявления, но и сопровождал их жесткими действиями. Сначала выступал представитель ЦБ с заявлением, что дальнейшее укрепление иены неприемлемо, затем выжидал паузу — не более суток — после чего совершал уже реальную валютную интервенцию. Спекулянты, которые не послушали рекомендацию властей, терпели убытки», — рассказал эксперт.

По его словам, с тех пор японскому ЦБ почти не приходится совершать реальные валютные интервенции — его и так слушают. «Долгое время огромное влияние на валютный рынок оказывал министр финансов Японии Эйсуке Сакакибара. Даже на пенсии он делал словесные интервенции в том ключе, который был нужен властям, и влиял на валютный курс», — добавил Хестанов.

Он уверен, что при должной координации Минфин и Банк России могли бы управлять валютным курсом не менее эффективно.

20 марта в 17:30 мск доллар на Московской бирже стоил 57,41 рубля. Его курс вырос на 15 копеек по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

Ранее 20 марта глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рубль переоценен на 10-12 процентов. В конце 2016 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что российская валюта ведет себя «более-менее достойно».