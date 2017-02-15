Силуанов рассказал о судьбе рубля без валютных интервенций

Валютные интервенции Минфина препятствуют еще более резкому укреплению курса рубля. Об этом в среду, 15 февраля, заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает ТАСС. По его словам, закупки вносят стабилизацию на валютный рынок, без них рубль рос бы сильнее.

15 февраля после резкого падения в начале торговой сессии на Московской бирже доллар вновь начал укрепляться. Утром он упал до отметки 56,55 рубля, к 16:20 мск подскочил до 57,79 рубля.

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9 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.

До 7 марта Минфин и ЦБ закупят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем интервенций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Интервенции призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и в целом повысить стабильность российской экономики.