Курс доллара опустился ниже 57 рублей

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже опустился на 14 копеек, составив 56,91 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Курс евро упал на 20 копеек — до 60,2 рубля. Российская валюта продолжает укрепляться, несмотря на снижение цен на нефть в связи с ростом запасов в США. На лондонской бирже ICE баррель Brent стоит 55,72 доллара, что ниже на 0,5 процентного пункта, чем при закрытии торгов предыдущего дня.

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По мнению ведущего аналитика банка «Российский Капитал» Анастасии Сосновой, комментарий которой приводится на сайте «Финама», рост отечественной валюты, наблюдаемый в последние дни, носит исключительно спекулятивный характер. По ее словам, динамичное укрепление рубля к доллару США можно связать как с привлекательностью операций carry trade, так и с закрытием позиций в рамках stop-loss играющих против рубля трейдеров. «Мы считаем, что потенциал дальнейшего укрепления рубля на сегодняшний день ограничен», — отметила эксперт.

Как отмечает Соснова, «прогнозировать дно в случае спекулятивных краткосрочных движений сложно, но в данном конкретном случае кажется, что оно уже близко».

9 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.

