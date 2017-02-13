Доллар упал ниже 58 рублей впервые с 2015 года

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже понизился на 48 копеек и составил по состоянию на 10:12 мск 57,96 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Таким образом, американская валюта опустилась ниже отметки в 58 рублей впервые с 24 июля 2015 года. Курс евро также снизился на 21 копейку, до 61,73 рубля. При этом на лондонской бирже ICE цена апрельских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,09 процента, до 56,65 доллара за баррель.

Главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов объяснил укрепление российской валюты началом нового налогового периода и сезона отчетности российских компаний за 2016 год. «Поскольку Минфин выступает за выплату дивидендов в размере 50 процентов от чистой прибыли, не обращая при этом внимания на заявления высших чиновников о сокращении дивидендных выплат, то может произойти постепенный рост курса рубля под дивидендные выплаты», — сказал он. Соответственно, по мнению эксперта, будут пользоваться спросом акции эмитентов с большими дивидендами относительно среднерыночного уровня.

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Также на российскую валюту сработает позитивный отчет ОПЕК за январь. По словам аналитика, отчет будет содержать данные по сокращению добычи нефти, что в условиях текущего избытка может быть позитивно воспринято товарными трейдерами. В этом случае цены начнут двигаться вверх и рубль имеет шансы укрепиться к доллару. В то же время, отмечает эксперт, возможен сценарий, при котором инвесторы будут фиксировать прибыль от роста цены нефти на прошлой неделе. А это может ослабить российскую валюту.

9 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.