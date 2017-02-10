Официальный доллар упал ниже 59 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 11 февраля, составляет 58,85 рубля. Он снижен на 17 копеек. Евро оценен в 62,68 рубля (минус 35 копеек). Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

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По данным на 14:00 мск 10 февраля, доллар на Московской бирже стоил 58,69 рубля, евро — 62,47 рубля. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась на уровне 56,30 доллара за баррель.

9 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.

До 7 марта Минфин и Банк России закупят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем интервенций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Интервенции призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и в целом повысить стабильность российской экономики.