МВФ назвал преждевременными опасения валютных войн из-за политики Трампа

Международный валютный фонд считает преждевременными опасения, что из-за политики нового президента США Дональда Трампа могут начаться валютные войны. Об этом, как передает Market Watch, заявил представитель фонда Джерри Райс.

«Я не вижу свидетельств того, что жесткие политические решения приведут к началу валютных войн, поэтому я думаю, что такие суждения являются преждевременными», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Эксперты отмечали, что некоторые высказывания, звучавшие из Белого дома, могут привести к валютным войнам в случае, если администрация Трампа продолжит намеченную политику. Предполагалось, что американский президент будет предпринимать какие-либо шаги, чтобы ослабить курс доллара, чтобы поддержать американский экспорт.

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С другой стороны, отмечает научный сотрудник Американского института предпринимательства Десмонд Лахман, республиканская политика большого сокращения налогов и наращивания расходов на инфраструктуру, когда экономика близка к полной занятости, будет толкать доллар вверх. Также способствуют укреплению американской валюты внушительные импортные пошлины.

Ранее 9 февраля агентство Bloomberg сообщило, что участники финансового рынка называют в числе главных экономических рисков 2017 года укрепление доллара. По их мнению, этот фактор негативно скажется на экономиках развивающихся стран, так как инвесторы начнут активнее вкладывать средства в американские активы. При этом укрепление доллара приведет к падению сырьевых цен.