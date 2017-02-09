Сильный доллар назвали главной опасностью 2017 года

В числе главных экономических рисков 2017 года оказалось укрепление доллара. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на мнение участников финансового рынка.

Агентство пишет, что риски, связанные с непредсказуемостью результатов выборов во Франции и Нидерландах, отвлекают инвесторов от других важных угроз. Они остаются незамеченными, но могут нарушить глобальную экономическую стабильность.

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Таких угроз, по мнению экспертов пять, среди них — укрепление доллара. Инвестиционный директор компании Union Bancaire Мишель Лок (Michael Lok) отметил, что сильная американская валюта навредит экспортерам Соединенных Штатов и приведет ухудшению динамики прибыли корпоративного сектора.

Кроме того, данный фактор негативно скажется на экономиках развивающихся стран, так как инвесторы начнут активнее вкладывать средства в американские активы. При этом укрепление доллара приведет к падению сырьевых цен.

Другими незамеченными рисками являются неисполнение президентом США Дональдом Трампом своей экономической программы, повышение ставки ФРС, замедление экономики Китая, а также рост доходности казначейских облигаций.

В середине января главный экономический советник финансовой корпорации Allianz Мохамед Эль-Эриан (Mohamed El-Erian) также заявил, что на рост мирового ВВП будет оказывать негативное влияние нескольких факторов неопределенности, самым значительным из которых является укрепление доллара.