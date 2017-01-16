Укрепление доллара назвали самым большим экономическим риском 2017 года

Рост мировой экономики в 2017 году может оказаться лучше прогнозов, но остается много факторов неопределенности, самым значительным из которых является резкое укрепление доллара. Об это в понедельник, 16 января, заявил главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан (Mohamed El-Erian), сообщает Reuters.

Существует риск того, что рост мировой экономики окажется ниже трех процентов. «Большинство развивающихся стран предпочитали занимать в долларах, потому что так стоимость займа казалась им меньшей, — сказал Эль-Эриан. Но со временем государства поняли, что это не выгодно и перестали так поступать, а компании — нет, отметил он.

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Самый большой риск в колебаниях доллара сейчас — это возникновение дисбаланса в финансах компаний. «Вот где происходит сбой, а затем возникает вопрос — станет ли корпоративная проблема проблемой государства?» — отметил Эль-Эриан.

На Московской бирже курс американской валюты к 12:05 мск опустился на шесть копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии — до 59,62 рубля. Евро подешевел на 31 копейку — до 63,11 рубля. Марка нефти Brent снизилась на 0,09 процента и торгуется на уровне 55,41 доллара за баррель.

12 января глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что за последние два года рублевые активы стали самыми крепкими и сильными в мире.