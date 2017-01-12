Медведев назвал глобальной проблемой стагнацию мировой экономики

Общей проблемой для глобальной экономики является риск долгосрочной стагнации. Об этом в четверг, 12 января, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Действия правительства России в экономике тесно связаны с мировой повесткой, несмотря на специфику ситуации, сложившейся в стране, отметил он выступая в рамках Гайдаровского форума-2017. «Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы», — сказал Медведев.

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Россия успешно справилась с экономическим спадом, но трудности остаются, подчеркнул премьер-министр. Нормальным состоянием для любой экономики является рост на уровне потенциальных возможностей, отметил он.

При этом Медведев подчеркнул, что риск технологического отставания для России велик, а дефицит инвестиций и паралич кредитной системы препятствуют экономическому росту. План действий по ускорению экономического роста до темпов выше среднемировых готовится, но все структурные решения в экономике будут приниматься максимально аккуратно, указал он.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план действий, которые позволили бы обеспечить темпы роста российской экономики на уровне выше мировых к 2019-2020 годам.