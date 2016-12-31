Правительство приняло к исполнению трехлетний бюджет

Правительство России приняло к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещено в субботу, 31 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ предписывает главным администраторам доходов федерального бюджета «принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению».

Закон о трехлетнем бюджете был подписан президентом Владимиром Путиным 20 декабря. Ранее в этом же месяце главный финансовый документ страны был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

В соответствии с бюджетом, объем ВВП в будущем году составит почти 87 триллионов рублей, доходы — 13,49 триллиона, расходы — 16,24 триллиона. Дефицит определен в размере 2,75 триллиона рублей.