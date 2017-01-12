Орешкин назвал рублевые активы самыми крепкими в мире

За последние два года рублевые активы стали самыми крепкими и сильными в мире. Об этом в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РЕН ТВ.

«Нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться, но в результате мы видим, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире», — сказал он.

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Чиновник добавил, что за два года присутствующие в России иностранные компании, которые изначально ориентировались на внутрироссийский рынок, превращаются в экспортеров.

В декабре прошлого года аналитик Sberbank CIB Том Левинсон заявил, что российский рубль выглядит наиболее устойчивым среди валют других развивающихся рынков, и эта тенденция сохранится в 2017 году.

В тот же день Национальное рейтинговое агентство опубликовало макроэкономический прогноз, согласно которому в 2017 году рубль ждет 10-процентная девальвация, нефть при этом будет стоить 50-60 долларов за баррель.

Россия перешла на плавающий курс рубля в конце 2014 года на фоне резкого падения цен на нефть. Затем Банк России повысил ключевую ставку до 17 процентов. В ходе биржевых торгов 16 декабря 2014 года сразу после соответствующего решения евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80. Этот день стали называть «черным вторником». С тех пор регулятор последовательно снижает ключевую ставку. Ее текущий уровень — 10 процентов.