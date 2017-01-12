Альфа-банк отказался верить в драматичное будущее рубля

Спрос на российские активы, наблюдавшийся в 2016 году, объясняется двумя причинами: ростом курса рубля и высокими процентными ставками внутри страны. При этом российскую валюту не ждет драматическое ослабление. Об этом в четверг, 12 января, в беседе с «Лентой.ру» заявила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова.

По ее словам, тенденция не обязательно должна продолжиться в новом году. «Но на данный момент драматичных перспектив по рублю не просматривается. Даже если ослабление произойдет, то оно будет примерно до тех уровней, которые мы видели в прошлом году. В этом смысле многие могут по-прежнему делать ставку на инвестиции в рублевые активы», — подчеркнула аналитик.

Материалы по теме «Нас ждет девальвация 2014 года» Андрей Нечаев и Руслан Гринберг о будущем российской экономики

Ранее 12 января министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что за последние два года рублевые активы стали самыми крепкими и сильными в мире. При этом он отметил, что нестабильность на финансовых рынках и нестабильность динамики инфляции будут сохраняться.

В тот же день руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что российскую валюту ожидает девальвация по сценарию конца 2014 года, когда доллар пробил отметку в 80 рублей.

В декабре прошлого года аналитик Sberbank CIB Том Левинсон заявил, что российский рубль выглядит наиболее устойчивым среди валют других развивающихся рынков и эта тенденция сохранится в 2017 году.

Тогда же Национальное рейтинговое агентство опубликовало макроэкономический прогноз, согласно которому в 2017 году рубль ждет 10-процентная девальвация, нефть при этом будет стоить 50-60 долларов за баррель.

