Рублю предсказали обвал по сценарию 2014 года

Российскую валюту ожидает девальвация по сценарию конца 2014 года, когда доллар пробил отметку в 80 рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Нас ждет девальвация типа конца 2014 года», — сказал экономист. По его словам, нефть в 2017 году в среднем будет стоить около 45 долларов. При этом он допустил стремительное снижение котировок.

Бывший министр экономики России Сергей Нечаев, в свою очередь, отметил, что для экономики России полезнее слабый рубль и низкие цены на нефть, поскольку иначе российские власти «не будут шевелиться». «Лучше пусть нефть стоит 30 долларов, тогда жизнь не сразу, но постепенно, наладится», — подчеркнул он.

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11 января Банк России установил официальный курс доллара на уровне 60,16 рубля, что на 21 копейку выше значения предыдущего дня. Доллар немного укрепился на фоне падения цен на нефть.

12 декабря 2016 года аналитик Sberbank CIB Том Левинсон заявил, что российский рубль выглядит наиболее устойчивым среди валют других развивающихся рынков, и эта тенденция сохранится в 2017 году.

В тот же день Национальное рейтинговое агентство опубликовало макроэкономический прогноз, согласно которому в 2017 году рубль ждет 10-процентная девальвация, нефть при этом будет стоить 50-60 долларов за баррель.

Россия перешла на плавающий курс рубля в конце 2014 года на фоне резкого падения цен на нефть. Затем Банк России повысил ключевую ставку до 17 процентов.

В ходе биржевых торгов 16 декабря 2014 года сразу после соответствующего решения евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80. Этот день стали называть «черным вторником». С тех пор регулятор последовательно снижает ключевую ставку. Ее текущий уровень — 10 процентов.